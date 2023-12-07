07 Aralık 2023, Perşembe
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MHP lideri Bahçeli’den yerel seçim mesajı! İYİ Parti’deki iddialar ve istifalar…
MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçim açıklamasında bulundu. “Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak" diyen Bahçeli "Türk milleti Cumhur İttifakı'nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracak" ifadelerini kullandı.