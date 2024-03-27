MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim mesajı: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere 4 gün kala CHP'nin DEM'le olan PKK uzlaşısını eleştirerek "DEM’in ve CHP’nin yönetimi altında bulunan belediyelerin kötü ve kötürüm hallerine daha fazla tahammül etmek, sabır göstermek, seyirci kalmak ne mümkün ne de muhtemeldir. Bu nedenle DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır" dedi. İşte detaylar...

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