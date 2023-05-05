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MHP lideri Bahçeli'den The Economist’in skandal kapağına tepki: Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa Kılıçdaroğlu'nun arkasında

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Giriş: 05.05.2023 15:17
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin Çorum mitinginde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin demokrasisini hedef alan The Economist'e tepki gösteren Bahçeli, “Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa Kılıçdaroğlu'nun arkasında.” dedi.
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