01 Eylül 2021, Çarşamba
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MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması
Son dakika haberi... Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7'ye olumlu bakıyor." açıklamasında bulunmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'den seçim barajıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın kararı yüzde 7 olarak tescillendi." dedi. Detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.