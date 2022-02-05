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MHP lideri Bahçeli’den koronavirüs test pozitif çıkan Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı

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Giriş: 05.02.2022 16:39
Son dakika haberine göre… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı sırasında öğrendik. Cenab-ı Allah’tan şifalar vermesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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