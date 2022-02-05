05 Şubat 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MHP lideri Bahçeli’den koronavirüs test pozitif çıkan Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı
Son dakika haberine göre… MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı sırasında öğrendik. Cenab-ı Allah’tan şifalar vermesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.