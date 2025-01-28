28 Ocak 2025, Salı
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MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hakkındaki davalarda görevli bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan�� Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi, "Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür" dedi. Bahçeli, İmamoğlu'nu istifaya çağırdı.