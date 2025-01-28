28 Ocak 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı
MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı

MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2025 09:58
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hakkındaki davalarda görevli bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan�� Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi, "Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşürmüştür" dedi. Bahçeli, İmamoğlu'nu istifaya çağırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı
Başkan Erdoğan Zvizdic’i kabul etti
Başkan Erdoğan Zvizdic'i kabul etti
7 pilot ilde denetimler başladı
7 pilot ilde denetimler başladı
Yunanistan’da çiftçiler eylem hazırlığında
Yunanistan’da çiftçiler eylem hazırlığında
Akşam yemeğinde Trump zirvesi
Akşam yemeğinde Trump zirvesi
Sis kartpostallık manzaralar oluşturdu
Sis kartpostallık manzaralar oluşturdu
Yangın faciası Meclis gündemine geliyor!
Yangın faciası Meclis gündemine geliyor!
Kaçak yapılar ahşapla gizlendi!
Kaçak yapılar ahşapla gizlendi!
Ölüm oteli sahibinden yeni skandal!
Ölüm oteli sahibinden yeni skandal!
Türkiye en güçlüler listesinde ilk 10’da
Türkiye en güçlüler listesinde ilk 10’da
Türkiye Azerbaycan ve Özbekistan toplantısı
Türkiye Azerbaycan ve Özbekistan toplantısı
Trump’tan Gazze için sürgün planı
Trump'tan Gazze için sürgün planı
Bahçeli’nin mesajlarının şifresi!
Bahçeli’nin mesajlarının şifresi!
Daha Fazla Video Göster