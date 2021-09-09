09 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MHP lideri Bahçeli'den flaş açıklama: Tahammül edemeyenler izan ve insaflarını kaybetmiştir
Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Diyanet İşleri Başkanı’nın Yeni Yargıtay Binasının Açılışı Esnasında Yaptığı Duadan Rahatsız Olanlar' hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Devlet Bahçeli, “Diyanet İşleri Başkanı’nın duasına tahammül edemeyenler izan ve insaflarını kaybetmiştir.” ifadelerini kullandı.