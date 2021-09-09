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MHP lideri Bahçeli'den flaş açıklama: Tahammül edemeyenler izan ve insaflarını kaybetmiştir

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Giriş: 09.09.2021 12:34
Güncelleme:09.09.2021 12:34
Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Diyanet İşleri Başkanı’nın Yeni Yargıtay Binasının Açılışı Esnasında Yaptığı Duadan Rahatsız Olanlar'  hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Devlet Bahçeli,  “Diyanet İşleri Başkanı’nın duasına tahammül edemeyenler izan ve insaflarını kaybetmiştir.” ifadelerini kullandı.
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