23 Temmuz 2024, Salı
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MHP Lideri Bahçeli'den "ekonomi" yorumu: Türkiye ekonomisi bir yükseliş kulvarında!
MHP Lideri Devlet Bahçeli, ekonomiyle ilgili konuştu. "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Bahçeli’nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu belirtti.