MHP lideri Bahçeli'den DEM'e uyarı: Devlet terörle masaya oturmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. BM'nin aciz ve korkak olduğunu ifade eden Bahçeli, "İsrail soykırımına karşı sessizliğe gömüldüler" dedi. Orta Doğu'da mazlum sivilleri hedef alan işgalci İsrail güçlerine uyarıda bulunan Bahçeli, olası tehdide karşı yaptığı açıklamada, "Türk mü yaman, siyonist eşkıyalık mı dünya şahit olur" ifadelerini kullandı. Türk ve Kürt'ün kardeş olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Araya giren kanser hücreleri kamburdur, kalleştir" dedi. Bahçeli, "Anayasanın ilk 4 maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve birlik simgesidir" dedi. Öte yandan DEM'e uzattığı el hakkında da konuşan Bahçeli "DEM'i buradan uyarıyorum. Uzattığım eli tahrik için kullanmayın. Ayağınızı denk alın" şeklinde konuştu..

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