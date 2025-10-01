01 Ekim 2025, Çarşamba
MHP lideri Bahçeli’den CHP’nin Meclis açılışı protestosuna tepki: "Türk milletinin iradesine bir saldırıdır"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28.Dönem TBMM’nin 4 Yasama Yılı’nın Açılış Oturumunu Protesto Etmesi' hakkında yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli "CHP’nin meclis açılışı protestosuna tepki: CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavırı türk milletinin iradesine bir saldırıdır" dedi.