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29.10.2019
MHP Lideri Bahçeli'den 29 Ekim mesajı... |Video
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, terör örgütünün elebaşı Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i meşrulaştırma çabalarına sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'ye sökmeyecektir. "dedi.
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