MHP lideri Bahçeli YKS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek gençlere başarılar diledi. Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inandığını vurgulayan Bahçeli, "Bu sözümüzün gerçekleşeceğinden herkes emin olmalı" dedi.

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