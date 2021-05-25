MHP lideri Bahçeli: Herkesi uyarıyorum hedef Türkiye'dir!

Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Bahçeli, "Rize ziyareti baştan ayağa olay çıkarmak için tasarlanmıştır." dedi. Kılıçdaroğlu'na da sert çıkan Bahçeli, "6 ay içinde başka bir Türkiye'nin görüleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisi konumundadır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli, " 'Herkesi uyarıyorum. Hedef Türkiye'dir, hedef birliğimizdir. Hedefin Türkiye olduğu bir tezgah kurulmuştur." açıklamasında bulundu.

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