MHP lideri Bahçeli HDP'ye ateş püskürdü: Ermenistan'a iltica etsinler

Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca milli güvenliğimizi tehdit eden karşımıza kim çıkarsa çıksın yolumuzdan dönmeyeceğiz" dedi. ABD Başkanı Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "ABD'nin yeni başkanı Ermeni lobilerinin gözüne girmek için sözde soykırım tanıyacağını duyurmuştu. Lobilerin oyuncağı olduğunu ispat etmiştir. Biden, Türkiye-ABD arasındaki köprüleri dinamitlemiştir. Biden, hakikatten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır." ifadelerini kullandı. Kobani olayları davası hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli, "HDP'nin kafasına hukukun mührü vurulmalıdır." dedi. Ayrıca HDP'nin 'soykırım' açıklamalarına da değinen MHP lideri Bahçeli, "HDP'ye tepki gösteremeyenler bu kadar mı satıldınız?" ifadelerini kullandı.