10 Ocak 2022, Pazartesi
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MHP, Kızılcahamam’da kampa girecek! Kampa Devlet Bahçeli başkanlık edecek
MHP, ülke ve parti gündemini Kızılcahamam'daki kampta değerlendirecek. Milliyetçi Hareket Partisi’nin MYK ve MDK üyeleri ile milletvekilleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında Kızılcahamam'da bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.