04 Şubat 2022, Cuma
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MHP Kızılcahamam’da kampa girecek! Cumhur İttifakı’na vurgu yapılacak
Milliyetçi Hareket Partisi, ülke ve parti gündemini ele almak için kampa giriyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında yapılacak kamp Ankara Kızılcahamam'da başlayacak. 3 gün sürecek kampta 2023 seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın yeni yol haritası ele alınacak.