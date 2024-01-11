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MHP hangi ilde kimi aday gösterdi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 10:43
Cumhur İttifakı ortağı MHP, 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Adaylar arasında sürprizler de var. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.
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