MHP hangi ilde kimi aday gösterdi?

Cumhur İttifakı ortağı MHP, 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Adaylar arasında sürprizler de var. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.

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