MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den 'Osman Kavala' tepkisi: Soros’un kuryesi Gezi’nin kışkırtıcısı

Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başkentimizin bombalandığı bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ruhu olarak doğmuştur." dedi. 10 büyükelçinin geri adım atmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Sınırları aşmışlardır, hukuksuzdur. Hüküm verilirse cezasını Türkiye’de çekmeli ve cezası bitince vatandaşlıktan çıkarılıp, 10 büyükelçinin ülkesinden birine gönderilmelidir." ifadelerini kullandı. MHP lideri, Kavala hakkında ise, "Soros'un kuryesi, Gezi'nin kışkırtıcısıdır." açıklamasında bulundu.