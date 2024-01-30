MHP grup toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçim işbirliğine vurgu yapan Bahçeli "Hiçbir sorun yok " mesajı verdi. Ayrıca Bahçeli kilise saldırısını lanetlediğini açıklarken olası provokasyonalara karşı da "uyanık" olunması çağrısında bulundu.

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