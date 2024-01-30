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MHP grup toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 11:32
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçim işbirliğine vurgu yapan Bahçeli "Hiçbir sorun yok " mesajı verdi. Ayrıca Bahçeli kilise saldırısını lanetlediğini açıklarken olası provokasyonalara karşı da "uyanık" olunması çağrısında bulundu.
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