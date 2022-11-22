MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "MHP, algı oyunlarını ve iftira düzeneklerini bozarak geliyor. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. 2023'te adayımız belli kararımız nettir." dedi. Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü andıktan sonra, "Atanamayan hiçbir öğretmen kalmamalıdır. Hepsi kadroya geçirilmelidir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Teröristleri aklama çabasındalar. CHP ve İYİ Parti'nin HDP'den ne farkı var?" açıklamasında bulundu.