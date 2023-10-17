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MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den Batı'ya Gazze tepkisi: Özgürlük şakşaçıları nereye sindiniz?

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Giriş: 17.10.2023 11:36
Güncelleme:17.10.2023 11:37
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli’den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
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