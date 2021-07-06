MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Muhalefetin Türkiye karşıtı her projede yer almasına tepki gösteren Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın güçlü yürüyüşüne devam edeceğini söyledi. Millet İttifakı'nı hedef alan MHP lideri Bahçeli, "Bizim birileri gibi vicdanımız ipotekli değil" şeklinde konuştu.