MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli terör örgütü PKK'nın katliamlarına sessiz kalanlara tepki göstererek "Terörün konuşulmasını istemeyen kim varsa eli kanlı terörist kadar alçaktır" ifadelerine yer verdi. CHP ve İP'in HDP ortaklığını da hedef alan Devlet Bahçeli, "İP'in başkanı terörist Demirtaş ile kahvaltıda buluşmaya hevesli midir?" şeklinde konuştu.