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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.11.2021 11:41
Güncelleme:02.11.2021 11:42
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Partililerine Anadolu için talimat verdiğini belirten Bahçeli, "2023'e kadar çalmadığımız kapı kalmayacak. CHP'nin gizli planını ifşa edeceğiz" dedi. Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında da konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "ABD yönetimi bilmiyorsa söyleyeyim. Türkiye insan haklarına onlardan daha çok saygılıdır." dedi.
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