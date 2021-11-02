02 Kasım 2021, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Partililerine Anadolu için talimat verdiğini belirten Bahçeli, "2023'e kadar çalmadığımız kapı kalmayacak. CHP'nin gizli planını ifşa edeceğiz" dedi. Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında da konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "ABD yönetimi bilmiyorsa söyleyeyim. Türkiye insan haklarına onlardan daha çok saygılıdır." dedi.