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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Meral Akşener'e sert tepki! ''Yine satacaktır''

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2023 11:38
Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı Masa'ya rest çektikten sonra dün tekrar masaya oturan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yüklendi. Bahçeli, "Siyaseti kavga ve kutuplaşmaya çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Masayı önce devirip sonra oturmak ilkesizliğin daniskasıdır. Bir kere satan yine satar. Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı söylediği sözlerin altından nasıl kalkacak?" dedi.
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