MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, Meral Akşener'e sert tepki! ''Yine satacaktır''

Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı Masa'ya rest çektikten sonra dün tekrar masaya oturan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yüklendi. Bahçeli, "Siyaseti kavga ve kutuplaşmaya çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Masayı önce devirip sonra oturmak ilkesizliğin daniskasıdır. Bir kere satan yine satar. Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı söylediği sözlerin altından nasıl kalkacak?" dedi.