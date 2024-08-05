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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “Kudüs Paktı” önerisi: Türkiye öncülüğünde Suriye, Irak, Mısır dahil olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “Kudüs Paktı” önerisi: Türkiye öncülüğünde Suriye, Irak, Mısır dahil olmalı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 16:34
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, barış ve huzurun sağlanması adına "Kudüs Paktı"nın oluşturulması gerektiğini ifade etti.
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