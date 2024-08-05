MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “Kudüs Paktı” önerisi: Türkiye öncülüğünde Suriye, Irak, Mısır dahil olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, barış ve huzurun sağlanması adına "Kudüs Paktı"nın oluşturulması gerektiğini ifade etti.

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