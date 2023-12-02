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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsrail'e Gazze tepkisi: Türkiye soykırıma seyirci kalmama iradesindedir

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Giriş: 02.12.2023 09:57
MHP lideri Devlet Bahçeli, "7 Ekim 2023 tarihinden buyana dünyanın ve beşeriyetin nadiren şahit olduğu en ağır katliamlardan biri ve hatta soykırıma varan kanlı tablo Gazze’yi mahvı perişan etmiştir." dedi. Behçeli, "Bugünkü İsrail yönetimi aynı zamanda dünya genelinde yaşayan bütün Yahudilerin sırtında taşınması imkansız hale gelen bir kambura, hepsini birden sorumluluk altına sokan bir suç makinesine dönüş yapmıştır. " ifadelerine yer verdi. İsrail'i acımasız ve ahlaksız olarak niteleyen Bahçeli ayrıca, "Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir." mesajını verdi.
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