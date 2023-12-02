02 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsrail'e Gazze tepkisi: Türkiye soykırıma seyirci kalmama iradesindedir
MHP lideri Devlet Bahçeli, "7 Ekim 2023 tarihinden buyana dünyanın ve beşeriyetin nadiren şahit olduğu en ağır katliamlardan biri ve hatta soykırıma varan kanlı tablo Gazze’yi mahvı perişan etmiştir." dedi. Behçeli, "Bugünkü İsrail yönetimi aynı zamanda dünya genelinde yaşayan bütün Yahudilerin sırtında taşınması imkansız hale gelen bir kambura, hepsini birden sorumluluk altına sokan bir suç makinesine dönüş yapmıştır. " ifadelerine yer verdi. İsrail'i acımasız ve ahlaksız olarak niteleyen Bahçeli ayrıca, "Türk milleti akan kana, günbegün mesafe alan soykırıma daha fazla sessiz ve seyirci kalmama iradesindedir." mesajını verdi.