11 Mart 2023, Cumartesi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den hazine yardımlarının deprem bölgelerine gönderilmesi yönünde çağrıda bulundu
Partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devle Bahçeli, ardından basın toplantısı düzenliyor. Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya kararlıdır. Bizim başarımız demek mazlumların umudu demek. Ülkemizin yükselişi demektir. MHP ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlığın gücü, birlik ve kardeşliğin güvenliğidir. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için siyasi partilere yapılan hazine yardımlarının deprem bölgelerine gönderilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz." dedi.