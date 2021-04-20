MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. '128 milyar dolar nerede?' algı operasyonuna tepki gösteren Bahçeli, "Para devletin kasasında siz neredesiniz?" ifadeleriyle cevap verdi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarını da hedef alan Bahçeli, "Bu gidişle değil kulağından boynundan da mahsur kalacak" dedi.