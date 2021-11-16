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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklama! Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi

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Giriş: 16.11.2021 11:34
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın 2023 için sıkı çalıştığını belirten Bahçeli, "Kurşun askerler yediği şamarı bir daha unutmayacak" dedi. MHP lideri Bahçeli, muhalifet tarafından fonlanan sözde gazetecilerin iftiralarına da cevap verdi. Bahçeli açıklamasında, "Cumhur İttifakı'nda çatlak olmaz" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na helalleşme çıkışında bulunan Devlet Bahçeli, "Hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz. Sana güle güle, uğurlar olsun" ifadelerine yer verdi.
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