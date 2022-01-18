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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Enes Kara' açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2022 11:24
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Enes Kara'nın intiharı) "Asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşamaya konu edinerek muhafazakar insanlarımıza husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir.
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