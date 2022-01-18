18 Ocak 2022, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Enes Kara' açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Enes Kara'nın intiharı) "Asıl mevzu söz konusu intihar olayının özellikle menfur bir siyasi hesaplaşamaya konu edinerek muhafazakar insanlarımıza husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir.