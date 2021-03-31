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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi

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Giriş: 31.03.2021 17:16
Güncelleme:31.03.2021 17:19
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine tepki gösterdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır, yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP'yi kapatma davasını açmasıdır" ifadelerine yer verdi.
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