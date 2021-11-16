16 Kasım 2021, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Son dönemde meydana gelen kadın cinayetleri hakkında Bahçeli, ‘’Vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir. Kanunu güçlendirmek, sıfır tolerans ile uygulamak zorundayız.’’ dedi.