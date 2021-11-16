16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2021 11:18
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Son dönemde meydana gelen kadın cinayetleri hakkında Bahçeli, ‘’Vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir. Kanunu güçlendirmek, sıfır tolerans ile uygulamak zorundayız.’’ dedi.
Bütün hisseleri almak istiyor
Bütün hisseleri almak istiyor
Bahçeli: Vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir
Bahçeli: Vakit şiddetin kökünü kurutma vaktidir
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
Kullanıcıları bekleyen büyük tehlike
Kullanıcıları bekleyen büyük tehlike
AK Parti’den enerji için özel yasa
AK Parti'den enerji için özel yasa
Yenibosna’da metrobüs arızalandı
Yenibosna’da metrobüs arızalandı
PKK’ya Eren Kış-4 operasyonu
PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu
Onlarca FETÖ’cü yakalandı
Onlarca FETÖ'cü yakalandı
28 ilde FETÖ operasyonu
28 ilde FETÖ operasyonu
Kılıçdaroğlu’nun helallik çelişkisi
Kılıçdaroğlu'nun helallik çelişkisi
İşte Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali
İşte Kalp Yarası’nın Hande’si Merve Çağıran’ın eski hali
Kimlerle helalleşecek?
Kimlerle helalleşecek?
Daha Fazla Video Göster