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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim için tarih verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2023 11:35
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayında bu işi bitirelim" dedi.
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