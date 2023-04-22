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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilmeli

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Giriş: 22.04.2023 18:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde “Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilmesi gerekli” dedi.
Erdoğan açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilmeli
"Erdoğan açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilmeli"
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