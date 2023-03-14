14 Mart 2023, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletvekili adaylık başvurusunu yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu parti genel merkezinde yaptı.