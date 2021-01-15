MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kovid-19 aşısı yaptırdı

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (73), yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptırdı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

''Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.''