01 Ekim 2024, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İsrail kontrolden çıkmıştır
MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başka bir Türkiye'nin olmadığını vurgulayan Bahçeli, Türk milletinin her ferdinin birbirine sarılmak zorunda olduğunu ifade etti. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıya ilişkin de konuşan Bahçeli, insani krizlerin adeta volkan gibi patladığını belirtti. Konuya ilişkin İslam ülkelerine tepki gösteren Bahçeli "Nereye gittiniz? Nereye saklandınız? Ayıp değil midir?" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Suriye'nin buluşması gerektiğini belirten Bahçeli, uyanık halde durmanın milli güvenlik için önemli olduğunun altını çizdi. Sinan Ateş davasına ilişkin de konuşan Bahçeli ne Ülkü Ocakları'nı ne de MHP'yi çiğnetmeyeceğini ifade ederken CHP ve Halk TV'ye "Ayağınızı denk alın" çağrısında bulundu.