23 Temmuz 2024, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: CHP’nin şifresi PKK elinde DEM kullanımında
MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken CHP ve Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. CHP'nin şifrelerinin PKK'nın elinde olduğunu söyleyen Bahçeli, Özel'in sözlerinin bölücü bir ağız olduğunun altını çizdi. Bahçeli ayrıca CHP'nin yaptığı normalleşme çabalarının bir baldıran zehri olduğunu vurguladı. Diğer yandan Kıbrıs konusunda da net bir tavır ortaya koyan Bahçeli "Kıbrıs Türk Devleti tanınmalıdır. Tek yürek olarak bu davanın arkasındayız" ifadelerini kullandı. Diğer yandan A Haber'in ABD'deki seçimlere yönelik sorduğu soruyu yanıtlayan Bahçeli, Biden'ın gidişinin bir müjde olduğunu vurgularken ikinci müjdenin ise Netanyahu'nun gidişi olacağının altını çizdi.