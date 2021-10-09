MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nda konuşan Devlet Bahçeli, "Türkiye devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir, yapılan da budur ancak yurt diyerek banklarda yatmak neyin nesidir. Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. PKK'nın DHKP-C'nin tasması boğazlarına geçiren bunlardır. Çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkıyasıdır." dedi.