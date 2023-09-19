19 Eylül 2023, Salı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir! | Cumhur İttifakı ortak aday çıkaracak mı?
MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı açıklamada MHP'nin büyük kurultay tarihini 17 Mart olarak belirlediklerini açıkladı. MHP lideri ayrıca TSK hakkında hadsiz ifadeler kullanan CHP vekiliği Sezgin Tanrıkulu için "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldıran bu alçak milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. Derhal milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu açılmalıdır." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, Türkiye'yi oyalamaya devam eden Avrupa Birliği için "Bizim için bitmiştir. 60 yıl kaybettik. Bir 60 yıl daha kaybedemeyiz" dedi.