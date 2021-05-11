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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemeli

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 16:52
Güncelleme:11.05.2021 16:57
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir" dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.
Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemeli
Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemeli
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