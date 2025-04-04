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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez’de çalışmalara başladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Merkez’de çalışmalara başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 20:03
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde çalışmalara başladı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti. Bahçeli, daha sonra Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı. Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde çalışmalara başladı. Bahçeli, kendisi görmeye gelen partilileri ve vatandaşları Genel Merkezde selamladı. Partililer daha Bahçeli’yi alkışlar ve sloganlarla karşıladı.
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