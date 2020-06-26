MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Cumhur İttifakı 15 Temmuz’da kurulmuştur

A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı’nın tohumlarının 15 Temmuz gecesi atıldığını belirterek, ‘’Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi Genelkurmayın önünde Kızılay Meydanı’nda halk tarafından kurulmuştur.’’ dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

''Biz şu ana kadar sayın genel başkanımız da söylemiştir; 15 Temmuz'un askeri ayağı belli. 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh Konseyi' şu anda Sincan Cezaevi'nde yatıyor. Bu işin siyasi ayağı, sivil ayağı kimdir? Tabii birçok insan bunu ''hangi belediye başkanı FETÖ'cüdür? Hangi milletvekili FETÖ'cüdür?'' şeklinde algılamıştır. Bizim anlatmak istediğimiz şudur; 15 Temmuz'da bunlar başarılı olsaydı, başbakan kim olacaktı? Cumhurbaşkanı kim olacaktı? Bakanlar kim olacaktı? Bunun şu ana kadar tespiti yapılmamıştır. Peki, nasıl tespit yapılır? Bunun tespiti şöyle yapılır; 15 Temmuz gecesi bütün televizyonlar, hangi siyasi liderin nerede, ne şekilde, ne yaptığı, darbeye ne zaman karşı çıktığı, nasıl tavır koyduğu ortadadır saat saat, saniye saniye. Meclis'te ne olduğu bellidir. Bütün siyasi partilerimizin Meclis'te bulunan milletvekilleri orada direnmiştir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi Genelkurmayın önünde Kızılay Meydanı'nda halk tarafından kurulmuştur.''