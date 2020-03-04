MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın “Muhalefet ipe un seriyor..." |Videp

İdlib’deki hain saldırı ve bölgedeki sıcak gelişmelerin ele alınması için TBMM Genel Kurulu dün kapalı oturum yaptı. 6.5 saat süren oturumda Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Kurul’a bilgi verdi. Dünkü oturumun tutanaklarının 10 yıl sır olarak kalacağı bildirildi. İdlib sürecindeki son gelişmeleri ve CHP’nin tutumunu MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın A Haber’de yorumladı. Aydın, “Muhalefet ipe un serme politikasını takip ettiği sürece bizlerde yılmadan haklı nedenlerimizi anlatmak zorundayız.” dedi.

İdlib sürecindeki son gelişmeleri ve CHP'nin tutumunu MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın A Haber'de yorumladı.

"SÖZ KONUSU VATANDIR, GERİSİNİ TEFERRUAT SAYMAMIZ GEREKİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın şu önemli noktaları kaydetti:

"21.yy stratejik okumalar değişmiştir. Muhalefetin tabir ettiği gibi içerde durarak ve sınırlar içinde kalarak bir savunma okuması yapamayız. Biz oradayız, orda olmak zorundayız. Biz İdlib'de olacağız ve hem masayı hem sahayı koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Bu noktada 5 Mart'taki Moskova zirvesi de çok önemlidir. Bu sahada varlığımızın ve varlık nedenimizin hem uluslararası camiada çok iyi paylaşılması hem de iç kamuoyuna iyi bir şekilde anlatmamız gerekmektedir. Muhalefet ipe un serme politikasını takip ettiği sürece bizlerde yılmadan haklı nedenlerimizi anlatmak zorundayız."

Birlik ve beraberliğin üst düzeyde olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın; "Bizlerin hem diplomasi de hem sahada moralimizi bozmadan, kalbimizi daraltmadan ve askerlerimizin ruhaniyetini incitmeden dik durup, destek olmalıyız. Siyasi münazaraları bir kenara bırakmamız gerekir. Bu noktada söz konusu vatandır ve artık gerisini teferruat saymamız gerekmektedir." ifadesinde bulundu.