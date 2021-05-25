MHP esnafa destek verdi CHP “Biz yaptık” deyip broşür dağıttı!

Siyasette her şey mübah mı değil mi tartışmasını yeniden açacak bir görüntü gelecek şimdi ekranlarınıza. MHP’li belediyenin esnafa verdiği 1200 TL'lik desteği CHP üzerine aldı. Esnafı kapı kapı gezerek "Bu desteği biz verdik" dedi. Hatta daha da ileri gitti "Biz olmasak ters tepiyordu" dedi. CHP’li meclis yelerinin Ankara'daki esnaf gezilerine ve gerçek dışı iddialarına MHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel yanıt verdi. Enver Demirel, "Ahlaki olmayan bir durum" dedi. Esnafa sağladıkları 1200 TL’lik yardımların sürdüğünü anlattı.

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