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MHP depremzedeler ile iftarda buluşacak! İlk iftar programı Osmaniye’de olacak

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Giriş: 30.03.2023 08:38
Milliyetçi Hareket Partisi, depremzedelere olan desteğini ve dayanışmasını sürdürmek için bugünden itibaren deprem bölgelerinde iftar programları düzenleyecek. Divan üyeleri ve vekillerin katılacağı iftar programlarının ilki Osmaniye'de yapılacak.
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