MHP depremzedeler ile iftarda buluşacak! İlk iftar programı Osmaniye’de olacak

Milliyetçi Hareket Partisi, depremzedelere olan desteğini ve dayanışmasını sürdürmek için bugünden itibaren deprem bölgelerinde iftar programları düzenleyecek. Divan üyeleri ve vekillerin katılacağı iftar programlarının ilki Osmaniye'de yapılacak.

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