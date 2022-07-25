MHP açık hava toplantıları yapacak! “2023’e doğru aday belli karar net” toplantıları

MHP 2023 seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. İlçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantılarının yanı sıra 4 Eylül'den itibaren de açık hava toplantıları yapacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılacağı toplantıların teması, "2023'e doğru aday belli karar net" olacak.

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