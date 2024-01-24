MHP 55 yaşında! Türk siyasetinde yarım asır geride kaldı

Milliyetçi Hareket Partisi siyaset sahnesinde tam 55 yılı geride bıraktı. 24 Ocak tarihi, MHP açısından son derece anlamlı özel bir gün. 24 Ocak 1993'te yapılan olağanüstü kongreyle, Milliyetçi Çalışma Partisi'nin adı MHP olarak değiştirildi. Bu önemli günde MHP’nin 55 yıllık tarihine damga vuran, köşe taşlarını A Haber ekranlarında.

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