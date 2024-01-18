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MHP 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı

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Giriş: 18.01.2024 13:10
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı. Açıklanan ilçeler arasında Balıkesir, Bayburt, Çorum, Sinop ve Sivas gibi illerin ilçeleri de bulunuyor.
MHP 55 ilçenin adayını açıkladı
MHP 55 ilçenin adayını açıkladı
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